Армия России до 2025 года может потерять более 500 000 человек — союзники

Артиллерия ВСУ (Фото: 45 ОАбр)

Потери российской армии в войне против Украины до 2025 года могут превысить 500 000 человек, если текущий темп боевых действий будет сохраняться. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в 2023 году средние ежедневные потери россиян убитыми и ранеными выросли в среднем почти до 300 в сутки, что больше, чем это было в 2022 году.

Отмечается, что рост числа ежедневных потерь является свидетельством деградации армии РФ и ее превращения в "массовую армию" низкого качества и большого количества после мобилизации 2022 года.

Британцы пишут, что России, вероятно, понадобится 5-10 лет на восстановления профессиональных и опытных подразделений.

"Если текущие темпы потерь будут сохраняться в течение 2024 года, к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более полумиллиона. За девять лет войны в Афганистане СССР потерял около 70 000 человек", — сказано в сообщении.

29 декабря президент Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110 ОМБр в Авдеевке.

В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля во время рабочей поездки в Донецкую область.

19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и на Купянском направлении в Харьковской области.

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