Бойцы ГУР ударили по российской РСЗО "Ураган" из HIMARS, навел украинский Shark – видео
Бойцы Главного управления разведки с помощью ракетной установки M142 HIMARS поразили пусковую установку российской реактивной системы залпового огня "Ураган". Видео опубликовал фонд помощи украинской армии "Повернись живим".
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Волонтеры заявили, что эпизод произошел 30 декабря. Участок фронта решили не раскрывать.
На видео видно, как воины ГУР обнаруживают укрывшийся в посадке российский "Ураган". Благодаря украинскому комплексу аэроразведки Shark бойцам удается скорректировать по РСЗО реактивный снаряд HIMARS.
Следствие боевой работы – взрыв и воспламенение очередной техники российских захватчиков.
СПРАВКАДрон Shark может находиться в воздухе до четырех часов, работает при диапазоне температур от -15°C до +50°C и летает со скоростью до 150 км/ч. Его камера с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом может вести адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.
- Силы обороны точным ударом из HIMARS уничтожили российский беспилотник ZALA вместе с экипажем.
- Украинские защитники из HIMARS уничтожили радар комплекса С-300 российских оккупантов на юге, которым те наводили ракеты по Запорожью.
- ВСУ ударили из HIMARS по совещанию российских офицеров в Херсонской области.
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