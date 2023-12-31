Бойцы Главного управления разведки с помощью ракетной установки M142 HIMARS поразили пусковую установку российской реактивной системы залпового огня "Ураган". Видео опубликовал фонд помощи украинской армии "Повернись живим".

Волонтеры заявили, что эпизод произошел 30 декабря. Участок фронта решили не раскрывать.

На видео видно, как воины ГУР обнаруживают укрывшийся в посадке российский "Ураган". Благодаря украинскому комплексу аэроразведки Shark бойцам удается скорректировать по РСЗО реактивный снаряд HIMARS.

Следствие боевой работы – взрыв и воспламенение очередной техники российских захватчиков.

СПРАВКА

Дрон Shark может находиться в воздухе до четырех часов, работает при диапазоне температур от -15°C до +50°C и летает со скоростью до 150 км/ч. Его камера с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом может вести адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.