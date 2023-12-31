Бійці Головного управління розвідки за допомогою ракетної установки M142 HIMARS уразили пускову установку російської реактивної системи залпового вогню "Ураган". Відео опублікував фонд допомоги українській армії "Повернись живим".

Волонтери заявили, що епізод стався 30 грудня. Ділянку фронту вирішили не розкривати.

На відео видно, як воїни ГУР виявляють російський "Ураган", який сховався у посадці. Завдяки українському комплексу аеророзвідки Shark бійцям вдається скорегувати по РСЗВ реактивний снаряд HIMARS.

Наслідок бойової роботи – вибух та займання чергової техніки російських загарбників.

ДОВІДКА

Дрон Shark може перебувати в повітрі до чотирьох годин, працює за діапазону температур від -15°C до +50°C і літає зі швидкістю до 150 км/год. Його камера з 30-разовим оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом може вести адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.