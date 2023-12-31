Бійці ГУР вдарили по російській РСЗВ "Ураган" з HIMARS, навів український Shark – відео
Бійці Головного управління розвідки за допомогою ракетної установки M142 HIMARS уразили пускову установку російської реактивної системи залпового вогню "Ураган". Відео опублікував фонд допомоги українській армії "Повернись живим".
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Волонтери заявили, що епізод стався 30 грудня. Ділянку фронту вирішили не розкривати.
На відео видно, як воїни ГУР виявляють російський "Ураган", який сховався у посадці. Завдяки українському комплексу аеророзвідки Shark бійцям вдається скорегувати по РСЗВ реактивний снаряд HIMARS.
Наслідок бойової роботи – вибух та займання чергової техніки російських загарбників.
ДОВІДКАДрон Shark може перебувати в повітрі до чотирьох годин, працює за діапазону температур від -15°C до +50°C і літає зі швидкістю до 150 км/год. Його камера з 30-разовим оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом може вести адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.
- Сили оборони точним ударом із HIMARS знищили російський безпілотник ZALA разом з екіпажем.
- Українські захисники з HIMARS знищили радар комплексу С-300 російських окупантів на півдні, яким ті наводили ракети по Запоріжжю.
- ЗСУ вдарили з HIMARS по нараді російських офіцерів у Херсонській області.
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