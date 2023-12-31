Прикордонники знищили склад боєприпасів окупантів на Харківському напрямку – відео
Мінометний розрахунок бригади Гвардії настання "Сталевий кордон" знищив склад боєприпасів окупантів. Відео опублікувала Держприкордонслужба.
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"Феєрично привітали окупантів із Новим роком", – зазначили прикордонники.
- Британська розвідка прогнозує, що втрати російської армії у війні до 2025 року можуть перевищити 500 000 осіб, якщо поточний темп бойових дій зберігатиметься.
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