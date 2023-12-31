Мінометний розрахунок бригади Гвардії настання "Сталевий кордон" знищив склад боєприпасів окупантів. Відео опублікувала Держприкордонслужба.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Феєрично привітали окупантів із Новим роком", – зазначили прикордонники.

  • Британська розвідка прогнозує, що втрати російської армії у війні до 2025 року можуть перевищити 500 000 осіб, якщо поточний темп бойових дій зберігатиметься.

Дивіться також: Бійці ГУР ударили по російському РСЗВ "Ураган" з HIMARS, навів український Shark – відео

 

харківський напрямок