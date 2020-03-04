Полное выступление Зеленского в Раде перед отставкой Кабмина: видео

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде перед голосованием за отставку с поста премьер-министра Алексея Гончарука.

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Глава государства отметил некоторые достижения Кабмина, но сказал, что их мало, учитывая текущие экономические проблемы.

Парламентарии поддержали позицию президента – и отправили Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 нардепов.

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Видео - пресс-служба Офиса президента