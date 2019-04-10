Порошенко приехал сдавать анализы офицерам VADA: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава государства прибыл на НСК Олимпийский, чтобы сдать анализы представителям Добровольной антидопинговой ассоциации

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский, чтобы сдать анализы представителям Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Ранее сегодня бывший чемпион в боксе Владимир Кличко призвал кандидатов Порошенко и Владимира Зеленского посетить НСК для сдачи анализов на наркотики офицерам VADA. Последние приехали в столицу и будут ждать кандидатов на стадионе.

Реклама

В штабе Зеленского заявили, что он не приедет на стадион сегодня, сообщает Би-Би-Си. Как рассказал политический консультант кандидата Дмитрий Разумков, Зеленский уже сдал анализы. "Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.

Видео: Радио Свобода

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, выборы, дебаты, VADA, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Порошенко приехал сдавать анализы офицерам VADA: видео
Порошенко приехал сдавать анализы офицерам VADA: видео
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция
Ответ на борды Порошенко. Зеленский записал новое видео
Ответ на борды Порошенко. Зеленский записал новое видео
Продовольствие Внезапно. Рынок земли все ближе - у депутатов четыре варианта
ЗеКоманда: Шульмейстер не претендует на пост министра
Транспорт ЗеКоманда: Шульмейстер не претендует на пост министра
Порошенко vs Зеленский. Чья экономическая программа лучше?
Мнение Порошенко vs Зеленский. Чья экономическая программа лучше?
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Порошенко приехал сдавать анализы офицерам VADA: видео
Порошенко приехал сдавать анализы офицерам VADA: видео
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция 12:00
Ответ на борды Порошенко. Зеленский записал новое видео
Ответ на борды Порошенко. Зеленский записал новое видео 11:28
Кличко с экспертами VADA ждут Зеленского и Порошенко на стадионе
Кличко с экспертами VADA ждут Зеленского и Порошенко на стадионе 11:24
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 