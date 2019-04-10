Порошенко приехал сдавать анализы офицерам VADA: видео

Кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский, чтобы сдать анализы представителям Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Ранее сегодня бывший чемпион в боксе Владимир Кличко призвал кандидатов Порошенко и Владимира Зеленского посетить НСК для сдачи анализов на наркотики офицерам VADA. Последние приехали в столицу и будут ждать кандидатов на стадионе.

Реклама

В штабе Зеленского заявили, что он не приедет на стадион сегодня, сообщает Би-Би-Си. Как рассказал политический консультант кандидата Дмитрий Разумков, Зеленский уже сдал анализы. "Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Действующий президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.

Видео: Радио Свобода