Порошенко записал новое видео: Я всех услышал и сделал выводы

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Порошенко считает, что в день голосования во втором туре президентских выборов украинцы будут выбирать – "Европа или Россия"

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Президент Петр Порошенко записал очередное видеообращение, в котором заверил, что услышал критику в свой адрес и "сделал выводы". Ролик опубликован в Facebook штаба Порошенко.

"Многие высказываются против меня в соцсетях, по телевидению и возле избирательных урн. Друзья, я всех услышал: и тех, кто голосовал за меня, очень благодарен вам за это, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы", - сказал президент.

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По словам Порошенко, сейчас в Украине существует угроза "откатиться под имперскую Россию".

"У нас свободная страна свободных людей, и Украина должна такой оставаться. Если мы не дадим превратить нас в Россию. А для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", - сказал Порошенко.

Он считает, что 21 апреля, в день голосования во втором туре президентских выборов, украинцы будут выбирать – "Европа или Россия".

Ранее, на встрече с представителями общественных организаций, Порошенко признал, что допустил две основные ошибки за последние годы: в кадровой политике и коммуникациях с общественностью.

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Теги: петр порошенко, выборы, видео, голосование
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