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06.04.2019, 19:59

Порошенко на встрече с активистами признал основные ошибки - ЦПК

Порошенко на встрече с активистами признал основные ошибки - ЦПК - Фото
Фото: facebook.com/dkaleniuk

Встреча продолжалась более двух часов, в ней участвовали около 15-20 представителей общественных организаций

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Президент Петр Порошенко провел вчера встречу с представителями общественных организаций, в ходе которой озвучил свою позицию и планируемые решения по приоритетным, по мнению общественников, вопросам антикоррупционной повестки. Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

По ее словам, во встрече участвовали около 15-20 представителей общественных организаций.

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"Это был реальный диалог, который длился более двух часов", - написала Каленюк.

Порошенко, по ее словам, признал, что допустил две основные ошибки за последние годы: в кадровой политике и коммуникациях с общественностью.

Директор ЦПК озвучила президенту четыре приоритета антикоррупционной повестки.

Перезагрузка НАПК и САП. Порошенко, по словам Каленюк, поддерживает необходимость перезагрузки этих органов. Он ждет от активистов их предложений, как это сделать.

СБУ. Представитель ЦПК говорит, что Порошенко высказался за лишение ведомства функции экономических расследований. Это касается и других правоохранительных органов, в частности полиции. "Путь к этому - новая служба финансовых расследований/нацбюро финансовых расследований", - написала Каленюк.

Также Порошенко, как сообщает активистка, "понимает токсичность" Павла Демчины и Сергея Семочко на их должностях первого зама главы СБУ и первого зама главы Службы внешней разведки, соответственно.

НАБУ. Президент выразил поддержку директору Артему Сытнику, хотя и указал, что у него есть замечания к работе органа.

Антикоррупционный суд. Порошенко, по словам Каленюк, анонсировал назначение в ближайшие несколько дней судей этого суда.

Кроме того поднимался вопрос увольнения главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, которых отец активистки Екатерины Гандзюк обвинил в причастности к ее убийству. Порошенко сообщил, что Гордеев уже написал заявление об отставке. Уволен он будет через 7-8 дней.

Сегодня стало известно, что Гордеев написал заявление об отставке.

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Теги: коррупция, петр порошенко, цпк, сергей семочко
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