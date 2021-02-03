Верховная Рада начала работу с обсуждения санкций, введенных президентом Владимиром Зеленским и Советом нацбезопасности и обороны против телеканалов Виктора Медведчука.

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С утра нардепы из Слуги народа заняли трибуну и президиум Рады, чтобы не позволить фракции ОПЗЖ их заблокировать. Стрим из зала Рады вел нардеп из СН Роман Грищук.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в выступлении назвал "чертями" тех, кто принял решение о блокировке телеканалов и заявил, что Зеленский бросил вызов народу Украины и назвал его действия фашизмом. Рабинович пообещал инициировать процедуру импичмента Зеленскому.

"Какова цена лжи?" – процитировал в ответ сериал "Чернобыль" нардеп из СН Никита Потураев. Слуга народа пришла, обещая народу Украины сказать правду, заявил он, а правду нужно уметь защищать.

Нардеп из Евросолидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе поздравила всех с блокировкой телеканалов Zik, NewsOne и 112, и выразила надежду, что решение юридически выверено и не будет отменено.

В августе 2019 года Зеленский, отчитываясь о своих первых 100 днях работы, спрогнозировал, что история с финансированием партии ОПЗЖ и телеканалов Медведчука "очень плохо закончится".

Вчера, 2 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Денис Юдин

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