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После двух недель в бомбоубежище. Из Сум удалось эвакуировать дом малютки – фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 04:27
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Из Сум по гуманитарному коридору благополучно удалось эвакуировать 71 малыша из специализированного дома ребенка. Это дети, у которых по разным причинам нет родителей и большинство из них нуждаются в постоянной медпомощи. Об этом написал в Telegram глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По словам главы ОВА, почти две недели детей прятали в бомбоубежищах от авиаударов российской оккупационной армии. Сейчас нашлись те, кто готов их принять в другой стране, обеспечив уход и безопасность.

"Часть из них остается под наблюдением специалистов больницы Бориса Тодурова. Я благодарен от всего сердца за заботливый прием наших малышей. Спасибо всем за то, что это стало возможным. Безопасный вывоз, лечение и убежище подальше от войны. Мы победим орков и вернем детей на родную Сумщину", – сказано в сообщении.

Фото – Telegram Дмитрия Живицкого

Фото – Telegram Дмитрия Живицкого

Фото – Telegram Дмитрия Живицкого

Фото – Telegram Дмитрия Живицкого
  • За 18 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 9145 человек. Среди них 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети. Их вывезли в Запорожье.
  • За последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию России несколько тысяч жителей Мариуполя. Там они прошли через фильтрационные лагеря.

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Яна Катасонова
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дмитрий живицкий война эвакуация дети
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