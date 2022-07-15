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"Посмотрите на нее живую". Зеленская о маленькой Лизе, убитой оккупантами в Виннице: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 01:23
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Маленькая Лиза погибла 14 июля в Виннице в результате ракетного удара российских оккупатнов по центру города. 

Елена Зеленская написала об этой девочке – они познакомились во время записи видео на рождественские праздники. Зеленская опубликовала это видео.

"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала Зеленская.

  • В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии. 

Читайте также: Зеленский – оккупантам, запускавшим ракеты по Виннице: Тюрьма – это лучшее, что вас ждет

Наталия Медведева
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