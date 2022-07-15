Маленькая Лиза погибла 14 июля в Виннице в результате ракетного удара российских оккупатнов по центру города.
Елена Зеленская написала об этой девочке – они познакомились во время записи видео на рождественские праздники. Зеленская опубликовала это видео.
"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала Зеленская.
- В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.
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