Посол США призвала украинцев проголосовать на выборах: видео

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Демократия работает только при условии активного участия граждан, напомнила МАри Йованович

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Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев принять участие в выборах президента 31 марта. Соответствующее видеообращение разместило посольство США в Украине в Facebook.

"Знаете ли вы, где вы будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах президента Украины, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан", - подчеркнула Йованович.

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Посол добавила, что США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов.

На 24 марта место голосования временно изменили более 240 тысяч граждан Украины.

Из числа граждан, которые пожелали сменить избирательный участок, большинство зарегистрированы в восточных регионах страны - более 19256 человек в Донецкой и 6592 человек в Луганской области.

Чаще всего граждане избирали другим местом голосования место Киев. 

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Теги: выборы, мари йованович
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