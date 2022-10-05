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"Просто расстреляли и все". Свидетели о расстреле гражданской автоколонны под Купянском видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 20:29
Фото: СБУ
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Крым.Реалии опубликовали видео с рассказами людей, которые спаслись после расстрела оккупантами гражданской автоколонны под Купянском.

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1 октября СБУ сообщила, что ведет расследование еще одного военного преступления российских войск, которые в конце сентября расстреляли гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. Тогда сообщалось, что при обстреле погибли 24 человека, среди них – 13 детей.

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Сергій Бережний
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военное преступление
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