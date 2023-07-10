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Путь в НАТО, встречи с лидерами, ПВО. Зеленский перечислил ожидания от саммита в Вильнюсе видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 21:48
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Накануне саммита НАТО в Вильнюсе, президент Владимир Зеленский перечислил, что Украина ждет от этой встречи. Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 10 июля.

"Украина – накануне Вильнюса. Саммита НАТО, который может стать именно таким, который нужен и нашему государству, и всему Альянсу, глобальной безопасности", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в эти дни Украина ведет чрезвычайно активную работу, которая почти полностью "за кулисами".

"Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас — сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что от Украины зависит реальность безопасности на восточном фланге НАТО.

"Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы откровенно говорили: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие – это оружие Альянса. Наши ценности – это то, во что верит Альянс. Наша защита – именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить", – заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас продолжается уточнение формулировок этого подтверждения, но уже понятно – Украина будет в НАТО, идет работа над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым. 

Зеленский рассказал, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония. Приоритеты эти встреч – получение систем противовоздушной обороны, оружие для фронта, а также другие аспекты общей безопасности.

"Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие вооруженные новости из Вильнюса", – сказал президент.

Читайте также: Добро (не) пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

Наталья Медведева
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