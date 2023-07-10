Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський перелічив, що Україна чекає від цієї зустрічі. Про це Зеленський сказав у відеозверненні увечері 10 липня.

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"Україна – напередодні Вільнюса. Саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, глобальній безпеці", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що цими днями Україна веде надзвичайно активну роботу, яка майже повністю "за лаштунками".

"Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що від України залежить реальність безпеки на східному фланзі НАТО.

"Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що зараз триває уточнення формулювань цього підтвердження, але вже зрозуміло – Україна буде в НАТО, йде робота над тим, щоб алгоритм членства став максимально ясним та швидким.

Зеленський розповів, що у Вільнюсі заплановано двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія. Пріоритети цих зустрічей – отримання систем протиповітряної оборони, зброя для фронту, а також інші аспекти спільної безпеки.

"Я впевнений, що для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюса", – сказав президент.

Кулеба закликав уряд Німеччини не повторювати помилок, допущених Меркель, яка у 2008 році виступила проти членства України в НАТО.

Глава МЗС заявив, що план дій щодо членства в НАТО буде виключено зі шляху вступу України до Альянсу. Це підтвердили Столтенберг та Науседа.

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