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Шлях до НАТО, зустрічі з лідерами, ППО. Зеленський назвав очікування від саміту у Вільнюсі видео

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10.07.2023, 21:48
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Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський перелічив, що Україна чекає від цієї зустрічі. Про це Зеленський сказав у відеозверненні увечері 10 липня.

"Україна – напередодні Вільнюса. Саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, глобальній безпеці", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що цими днями Україна веде надзвичайно активну роботу, яка майже повністю "за лаштунками".

"Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що від України залежить реальність безпеки на східному фланзі НАТО.

"Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що зараз триває уточнення формулювань цього підтвердження, але вже зрозуміло – Україна буде в НАТО, йде робота над тим, щоб алгоритм членства став максимально ясним та швидким. 

Зеленський розповів, що у Вільнюсі заплановано двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія. Пріоритети цих зустрічей – отримання систем протиповітряної оборони, зброя для фронту, а також інші аспекти спільної безпеки.

"Я впевнений, що для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюса", – сказав президент.

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Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийсаміт натовільнюсвступ до НАТО
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