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Столтенберг та Науседа підтвердили: Україна може вступити у НАТО без плану членства

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 15:43
Столтенберг та Науседа підтвердили: Україна може вступити у НАТО без плану членства - Фото
Єнс Столтенберг та Гітанас Науседа (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції запевнили, що країни-члени Альянсу вирішили скасувати для України вимогу виконувати план дій щодо членства на її шляху до блоку, проте з цього приводу ще тривають дискусії.

"Я можу сказати, що план дій щодо членства буде вилучено, це дуже позитивний крок вперед. Це спростить шлях України до НАТО", – сказав президент Литви.

За його словами, також необхідним є "дуже чіткий сигнал можливості членства України в НАТО, коли це дозволять умови".

Своєю чергою Столтенберг заявив, що ще тривають консультації щодо рішень, які будуть ухвалені на саміті НАТО. Водночас він впевнений, що на саміті Альянсу буде узгоджено "чіткий сигнал для України".

"Всі країни НАТО погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На саміті будуть рішення, які міцно це підтвердять. Ми прагнемо обговорити це з лідерами НАТО. Я сподіваюсь, що буде узгоджено необхідне рішення", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО розповів, що запропонував умови, які у майбутньому мають допомогти Україні вступити до Альянсу. Зокрема йдеться про:

– програму практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО;

– створення ради НАТО-Україна;

– скасування ПДЧ для України.

Він додав, що до опрацювання пакета ще необхідно узгодити редакцію рішень.

Раніше про скасування ПДЧ для України на її шляху до НАТО заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Читайте також: Україна може стати членом НАТО ще до формального закінчення війни – ЗМІ

Мілана Головань
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НАТОГітанас НауседаЄнс Столтенберг
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