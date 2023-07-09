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Україна може стати членом НАТО ще до формального закінчення війни – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 15:47
Україна може стати членом НАТО ще до формального закінчення війни – ЗМІ - Фото
Джим Таунсенд (Фото - cnas.org)

Україна може вступити до НАТО ще до того, як розв'язану проти неї Росією війну буде формально завершено. Таку думку висловив агентству PAP колишній помічник глави Пентагону у зв'язках із НАТО Джим Таунсенд.

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Таунсенд, який зараз є провідним експертом програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки (CNAS) у Вашингтоні, вважає, що формальне закінчення війни не є жорсткою умовою вступу України до НАТО, і водночас по-справжньому серйозною гарантією майбутньої безпеки для України може бути лише повноцінне членство у Північноатлантичному альянсі.

Таунсенд зазначає, що відстрочення рішення щодо вступу України до Альянсу на підставі того, що війну з Росією формально не завершено, може спонукати РФ максимально відтягувати визнання її поразки.

"Найкращим варіантом, звичайно, була б повна поразка Росії, але навіть якщо цього не станеться і РФ не визнає поразки після закінчення бойових дій, все одно може скластися ситуація, коли Альянс буде більш привабливим прийняти Україну, ніж зараз", – сказав він.

На його думку, від саміту НАТО у Вільнюсі не варто очікувати рішучого кроку на запрошення України до Альянсу, проте цілком можна розраховувати на те, що буде конкретизовано її шлях до членства – "аналог ПДЧ, але спеціально заточений під Україну".

Таунсенд назвав "важливою і позитивною" заяву про створення Ради Україна-НАТО, яка дасть Україні можливість прямого представництва в структурах НАТО і "більш-менш на рівних" впливати на розгляд та ухвалення рішень, пов'язаних з її вступом.

Саміт лідерів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

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Сергій Бережний
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