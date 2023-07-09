Украина может стать членом НАТО еще до формального окончания войны – СМИ
Украина может вступить в НАТО еще до того, как развязанная против нее Россией война будет формально завершена. Такое мнение высказал агентству PAP бывший помощник главы Пентагона по связям с НАТО Джим Таунсенд.
Таунсенд, который сейчас является ведущим экспертом программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне, считает, что формальное окончание войны не является жестким условием вступления Украины в НАТО, и при этом по-настоящему серьезной гарантией будущей безопасности для Украины может быть только полноценное членство в Североатлантическом альянсе.
Таунсенд отмечает, что отсрочка решения по вступлению Украины в Альянс на основании того, что война с Россией формально не завершена, может побудить РФ максимально оттягивать признание ее поражения.
"Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражения после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда Альянс будет более распложен принять Украину, чем сейчас", – сказал он.
По его мнению, от саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ожидать решительного шага по приглашению Украины в Альянс, однако вполне можно рассчитывать на то, что будет конкретизирован ее путь к членству – "аналог ПДЧ, но специально заточенный под Украину".
Таунсенд назвал "важным и позитивным" заявление о создании Совета Украина-НАТО, который даст Украине возможность прямого представительства в структурах НАТО и "более-менее на равных" влиять на рассмотрение и принятие решений, связанных с ее вступлением.
Саммит лидеров НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать "всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России".
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
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