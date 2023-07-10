UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг и Науседа подтвердили: Украина может вступить в НАТО без плана членства

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 15:43
Столтенберг и Науседа подтвердили: Украина может вступить в НАТО без плана членства - Фото
Йенс Столтенберг и Гитанас Науседа (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции заверили, что страны-члены Альянса решили отменить для Украины требование выполнять план действий по членству на ее пути к блоку, однако по этому поводу еще продолжаются дискуссии.

"Я могу сказать, что план действий по членству будет изъят, это очень положительный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО", – сказал президент Литвы.

По его словам, также необходимым является "очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия".

В свою очередь Столтенберг заявил, что еще продолжаются консультации по решениям, которые будут приняты на саммите НАТО. В то же время он уверен, что на саммите Альянса будет согласован "чёткий сигнал для Украины".

"Все страны НАТО соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На саммите будут решения, которые четко это подтвердят. Мы стремимся обсудить это с лидерами НАТО. Я надеюсь, что будет согласовано необходимое решение", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО рассказал, что предложил условия, которые в будущем должны помочь Украине вступить в Альянс. В частности, речь идет о:

– программе практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО;

– создании совета НАТО-Украина;

– отмене ПДЧ для Украины.

Он добавил, что до обработки пакета еще необходимо согласовать редакцию решений.

Ранее об отмене ПДЧ для Украины на ее пути в НАТО заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Украина может стать членом НАТО еще до формального окончания войны – СМИ

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
натойенс столтенбергГитанас Науседа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 