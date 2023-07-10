Столтенберг и Науседа подтвердили: Украина может вступить в НАТО без плана членства

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции заверили, что страны-члены Альянса решили отменить для Украины требование выполнять план действий по членству на ее пути к блоку, однако по этому поводу еще продолжаются дискуссии.

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"Я могу сказать, что план действий по членству будет изъят, это очень положительный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО", – сказал президент Литвы.

По его словам, также необходимым является "очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия".

В свою очередь Столтенберг заявил, что еще продолжаются консультации по решениям, которые будут приняты на саммите НАТО. В то же время он уверен, что на саммите Альянса будет согласован "чёткий сигнал для Украины".

"Все страны НАТО соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На саммите будут решения, которые четко это подтвердят. Мы стремимся обсудить это с лидерами НАТО. Я надеюсь, что будет согласовано необходимое решение", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО рассказал, что предложил условия, которые в будущем должны помочь Украине вступить в Альянс. В частности, речь идет о:

– программе практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО;

– создании совета НАТО-Украина;

– отмене ПДЧ для Украины.

Он добавил, что до обработки пакета еще необходимо согласовать редакцию решений.

Ранее об отмене ПДЧ для Украины на ее пути в НАТО заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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