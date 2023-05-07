37-я бригада морской пехоты и подразделение Бужский Гард опубликовали видео работы пусковой установки ракет APKWS.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На видео показаны пуски высокоточных ракет малого радиуса действия APKWS с установки на внедорожнике HMMWV. Результаты ударов по целям зафиксированы с дрона.

СПРАВКА. APKWS – модификация неуправляемой ракеты малой дальности Hydra-70 для поражения наземных и воздушных целей российских захватчиков на дистанциях 4-5 км. Лазерное наведение обеспечивает высокую точность поражения. Установки APKWS существуют в вариантах для разных шасси.

19 апреля 2023 года США объявили о новом пакете помощи Украине, передают артиллерийские снаряды и ракеты к HIMARS.

29 апреля The Hill сообщило, что демократы давят на Байдена, чтобы тот передал Украине истребители F-16 и ракеты ATACMS.

3 мая США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн, в него вошли ракеты Hydra-70, боеприпасы для HIMARS и многое другое.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.