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Работает установка APKWS – видео применения высокоточных ракет малого радиуса видео

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 17:26
Пусковая установка APKWS (Фото - скриншот из видео)
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37-я бригада морской пехоты и подразделение Бужский Гард опубликовали видео работы пусковой установки ракет APKWS.

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На видео показаны пуски высокоточных ракет малого радиуса действия APKWS с установки на внедорожнике HMMWV. Результаты ударов по целям зафиксированы с дрона. 

СПРАВКА. APKWS – модификация неуправляемой ракеты малой дальности Hydra-70 для поражения наземных и воздушных целей российских захватчиков на дистанциях 4-5 км. Лазерное наведение обеспечивает высокую точность поражения. Установки APKWS существуют в вариантах для разных шасси.
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Сергій Бережний
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