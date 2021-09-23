Верховная Рада рассматривает законопроект №5599 об олигархах. Трансляцию ведет телеканал Рада.

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217 нардепов проголосовали за постатейное рассмотрение законопроекта. Оппозиционные депутаты протестуют и собрались у трибуны Рады.

Представитель фракции Слуга народа Федор Вениславский предложил рассматривать законопроект постатейно. Такую возможность предполагает регламент Рады. В этом случае парламент будет голосовать отдельно по каждой статье закона в редакции, принятой комитетом, без рассмотрения отдельных правок.

Глава фракции СН Давид Арахамия на брифинге после совещания глав фракций заявил, что Евросолидарность и ОПЗЖ отказались от предложения снять с рассмотрения поправки из нардепов в обмен на возможность выступления с позицией по законопроекту. Арахамия заявил, что этих поправок несколько сотен, и голосование по ним может занять несколько дней. Поэтому фракция СН на собрании решила поставить на голосование процедуру постатейного рассмотрения.

Оппозиционные депутаты отмечали, что статья регламента о постатейной процедуре не отменяет право нардепов на рассмотрение их поправок.

2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении. По состоянию на 6 сентября к законопроекту подано 1257 правок.

10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

В Слуге народа недовольны тем, что "антиолигархические" законопроекты поставлены первыми в повестке дня, поскольку не все депутаты могут успеть к началу рабочего дня приехать в Раду.

Денис Юдин

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