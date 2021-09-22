В Слуге народа недовольны "подставой" от Разумкова: поставил закон об олигархах первым

В руководстве Слуги народа недовольны, что аппарат Верховной Рады по поручению спикера Дмитрия Разумкова поставил законопроекты из "антиолигархического пакета" в начале повестки дня на четверг, 23 сентября. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

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"Такое впечатление, что на завтра планируется какая-то спецоперация. Потому что параллельно будет три митинга: ФОПы, профсоюзы и евробляхи. И именно в этот день спикер назначил по старым подписным листам внеочередное заседание по ФЛП", – отметила она.

В связи с митингами Кравчук ожидает трудности у нардепов с тем, чтобы попасть на свое рабочее место.

"А тем временем первым вопросом сразу стоит закон об олигархах. И сразу нужно голосовать за постатейную процедуру рассмотрения и каждый голос будет играть роль. Поэтому мы предупредили коллег, чтобы они заранее приезжали завтра", – добавила она.

СПРАВКА. Регламент ВР предусматривает возможность постатейного рассмотрения законопроекта во втором чтении. Для этого нужно 226 голосами поддержать такую процедуру. Согласно ей, парламент голосует за каждую отдельную статью законопроекта. В случае положительного голосования статья утверждается в редакции комитета. В обратном случае парламент будет вынужден рассматривать каждую отдельную правку.

Другой собеседник в руководстве фракции назвал это "чистой подставой от Разумкова".

"Повестку дня формирует аппарат Рады, на который сейчас влияет только Разумков. Дима может переставить законопроекты местами, после чего дает разрешение на публикацию повестки на сайте ВР", – объяснил один из руководителей СН.

По его словам, фракция будет настаивать на 30-минутном перерыве в начале заседания, а также собирать голоса под процедурное решение о переносе рассмотрение законопроектов №5599 и №5600 позже в четверг.

Кроме того, Слуга народа будет делать все, чтобы другие фракции не заблокировали трибуну и президиум.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю Разумкова.

2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении. По состоянию на 6 сентября к законопроекту подано 1257 правок.

10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции СН Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах. Появились слухи о возможной отставке Разумкова.

Венецианская комиссия озвучит свое заключение по законопроекту №5599 на пленарной сессии комиссии 15-16 декабря 2021 года.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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