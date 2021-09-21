Разумков созвал Раду по инициативе Дубинского. Арахамия возмутился, напомнив о больничном

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил на четверг, 23 сентября, внеочередное заседание Верховной Рады, хотя находится на больничном и, согласно закону, не должен выполнять обязанности председателя парламента в это время. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах украинского парламента.

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По словам Арахамии, Разумков сегодня прислал ему письмо о том, что в четверг созывает нардепов на внеочередную сессию для рассмотрения законопроекта о ФЛП, под которым собирал подписи исключенный из фракции СН нардеп Александр Дубинский. Также о "слухах" по поводу внеочередного заседания сегодня в кулуарах парламента сказал глава партии СН Александр Корниенко.

При этом, по словам Арахамии, Разумков официально находится на больничном, но выдает распоряжения.

"Я хочу просто понять, каким образом он может назначить (внеочередное заседание, – ред.), находясь на больничном? У меня юристы спрашивают: на каких правовых основаниях это делается? Я пока не выяснил", – сказала Арахамия.

Он также сказал, что "слуги" ждут выздоровления Разумкова, и когда он выйдет с больничного, "будут с ним общаться".

Комментируя законопроект, который будет рассматриваться в четверг, Арахамия сказал, что его суть фактически заключается в том, чтобы отменить РРО. При этом, по его словам, фракция СН не будет за это голосовать: "Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить?".

10 сентября 2021-го Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.

В тот же день на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.

Арахамия в эфире ток-шоу сказал Разумкову, что "спикера не выбирают, спикера делегируют".

Журналист Юрий Бутусов считает, что Арахамия предпримет попытку собрать голоса за увольнение главы аппарата Верховной Рады, а Зеленский и Ермак объявили войну Разумкову.

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Оксана Житнюк

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