Разумкову объявили войну. Его хотят сместить с должности – Бутусов

На сегодняшнем заседании фракции Слуга народа ее глава Давид Арахамия предпримет попытку собрать голоса за увольнение главы аппарата Верховной Рады. Об этом в Facebook сообщает журналист Юрий Бутусов. Он считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Зеленский и Ермак объявили войну Разумкову", – считает Бутусов.

По его мнению, Арахамия не имеет права рассматривать вопрос о главе аппарата, согласно регламенту Рады "этот вопрос может ставить в повестку дня, предлагать назначение или увольнение исключительно один человек – председатель Верховной Рады".

По информации журналиста, на этой неделе будут попытки "продавить" голосование по закону об олигархах.

"И для этого надо как минимум сделать замглавы ВР Стефанчука исполняющим обязанности председателя, а оптимально – убрать его с поста вообще. Однако Разумков показал, что не собирается выпускать из рук управление работой парламента", – пишет Бутусов.

По его мнению, Арахамия и Офис президента, которые якобы заинтересованы в отставке Разумкова, не могут собрать для этого достаточного количества подписей, поэтому "сознательно провоцируют конфликт, чтобы Разумков начал персонально бить по Стефанчуку, Арахамии, Ермаку, чтобы создалась токсичная ситуация, в которой фракция Слуг народа уже не могла идти на компромисс и продолжать поддерживать Разумкова".

Бутусов считает, что если за отставку главы аппарата Рады проголосуют, то "в следующий раз" соберут подписи и против Разумкова.

Информацию о том, что СН предложит кандидатуру главы аппарата Рады, подтвердила спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

На заседании фракции, по ее словам, рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который ранее уже занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции СН Александр Копыленко и Павел Фролов.

"Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", – написала Палийчук.

10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

17 сентября Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах.

В тот же день на "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.

Арахамия в эфире ток-шоу сказал Разумкову, что "спикера не выбирают, спикера делегируют".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.