Радио Свобода показало репортаж о штурмовых действиях ВСУ под Бахмутом. Украинским военным тогда удалось взять под контроль территорию на глубину от 200 метров до 2 километров, говорится в комментарии к видео.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ВСУ прорвали линию обороны российской армии под Бахмутом в ходе контратакующих действий.

Корреспонденты издания прицепили нагрудные камеры на воинов штурмовых подразделений и находились с одним из них в момент штурма.

Вечером 15 мая спикер Восточной группировки войск Череватый сообщил, что оккупанты "попали в ловушку" в Бахмуте, а на флангах ВСУ продвинулись "до 2 км".

16 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за несколько дней Силы обороны освободили к северу и югу от Бахмута территорию около 20 кв. км, однако в самом Бахмуте враг несколько продвинулся.

Читайте также: Генерал Сырский: "Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.