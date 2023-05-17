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Радио Свобода показало репортаж о штурмовых действиях ВСУ под Бахмутом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 15:40
Скриншот с видео
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Радио Свобода показало репортаж о штурмовых действиях ВСУ под Бахмутом. Украинским военным тогда удалось взять под контроль территорию на глубину от 200 метров до 2 километров, говорится в комментарии к видео.

ВСУ прорвали линию обороны российской армии под Бахмутом в ходе контратакующих действий.

Корреспонденты издания прицепили нагрудные камеры на воинов штурмовых подразделений и находились с одним из них в момент штурма.

  • Вечером 15 мая спикер Восточной группировки войск Череватый сообщил, что оккупанты "попали в ловушку" в Бахмуте, а на флангах ВСУ продвинулись "до 2 км".
  • 16 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за несколько дней Силы обороны освободили к северу и югу от Бахмута территорию около 20 кв. км, однако в самом Бахмуте враг несколько продвинулся.

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Вадим Ребрина
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