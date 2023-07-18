Стратком ВСУ опубликовал видео боевой работы украинских ударных геликоптеров.
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"Спасательная парашютно-десантная группа 12 отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко поделилась кадрами работы в сотрудничестве с вертолетами", – написал Стратком.
- 7 июля чешский премьер Петр Фиала заявил, что его страна безвозмездно передаст Воздушным силам ВСУ штурмовые вертолеты, боеприпасы, а также подключается к программе обучения летчиков на истребителях F-16 и дает Силам обороны авиасимулятор, чтобы авиаторы проходили определенный курс в Украине.
- 9 июля появились сообщения, что Польша тайно поставила Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24.
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