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Ракетные атаки украинских ударных вертолетов – видео 12 авиабригады видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 10:48
Фото - скриншот из видео
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Стратком ВСУ опубликовал видео боевой работы украинских ударных геликоптеров.   

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"Спасательная парашютно-десантная группа 12 отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко поделилась кадрами работы в сотрудничестве с вертолетами", – написал Стратком.

  • 7 июля чешский премьер Петр Фиала заявил, что его страна безвозмездно передаст Воздушным силам ВСУ штурмовые вертолеты, боеприпасы, а также подключается к программе обучения летчиков на истребителях F-16 и дает Силам обороны авиасимулятор, чтобы авиаторы проходили определенный курс в Украине.
  • 9 июля появились сообщения, что Польша тайно поставила Украине около десятка боевых вертолетов Ми-24.
Сергей Бережной
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войнабоевые вертолеты
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