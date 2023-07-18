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Ракетні атаки українських ударних вертольотів – відео 12 авіабригади видео

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18.07.2023, 10:48
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Стратком ЗСУ опублікував відео бойової роботи українських ударних гелікоптерів.

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"Рятувальна парашутно-десантна група 12 окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка поділилася кадрами роботи у співпраці з гелікоптерами", – написав Стратком.

  • 7 липня чеський прем'єр Петр Фіала заявив, що його країна безоплатно передасть Повітряним силам ЗСУ штурмові гелікоптери, боєприпаси, а також підключається до програми навчання льотчиків на винищувачах F-16 та дає Силам оборони авіасимулятор, щоб авіатори проходили певний курс в Україні.
  • 9 липня з'явилися повідомлення, що Польща таємно постачила Україні близько десятка бойових гелікоптерів Мі-24.
Сергій Бережний
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війнабойові гелікоптери
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