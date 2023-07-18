Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Стратком ЗСУ опублікував відео бойової роботи українських ударних гелікоптерів.
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"Рятувальна парашутно-десантна група 12 окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка поділилася кадрами роботи у співпраці з гелікоптерами", – написав Стратком.
- 7 липня чеський прем'єр Петр Фіала заявив, що його країна безоплатно передасть Повітряним силам ЗСУ штурмові гелікоптери, боєприпаси, а також підключається до програми навчання льотчиків на винищувачах F-16 та дає Силам оборони авіасимулятор, щоб авіатори проходили певний курс в Україні.
- 9 липня з'явилися повідомлення, що Польща таємно постачила Україні близько десятка бойових гелікоптерів Мі-24.
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