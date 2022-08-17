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Ракетные удары по курортной Затоке. Спасатели показали видео последствий с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 12:39
Видео: ГСЧС
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Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала видео последствий ракетных ударов по Одесской области. Как сообщает прокуратура, оккупанты били по курортной Затоке.

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По данным спасателей, в результате попадания ракет на территории курорта загорелись здания, и почти пять часов спасатели ликвидировали последствия.

Предварительно известно о четырех пострадавших, они в больнице в состоянии средней тяжести.

Прокуратура сообщает о разрушении двух баз отдыха и двух жилых домов с последующим возгоранием. Также в соседних домах повреждены стены, кровля, выбиты окна. Минимум 30 домов потерпели разрушения.

Ракетные удары по курортной Затоке. Спасатели показали видео последствий с дрона

Одесскую область россияне атаковали рано утром 17 августа ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22М3.

Ракетные удары по курортной Затоке. Спасатели показали видео последствий с дрона
  • Также ночью оккупанты запустили две ракеты из С-300 по николаевской "Могилянке": фото разрушений.

Читайте также: В Одесской области медработник сдавал россиянам места дислокации ВСУ — фото

Оксана Житнюк
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Одесса ракетный удар Затока последствия
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