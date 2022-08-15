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В Одесской области медработник сдавал россиянам места дислокации ВСУ — фото

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 10:15
В Одесской области медработник сдавал россиянам места дислокации ВСУ — фото - Фото
Задержанный агент РФ (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

В Одесской области правоохранители задержали медработника, который сдавал места дислокации Вооруженных Сил Украины российским спецслужбам. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. 

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Один из сотрудников медицинского заведения в Одесской области получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, с июля 2022 года мужчина работал с представителем российских спецслужб.

Он собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВСУ, территориальной обороны и военной инфраструктуры региона с географическими координатами — общался с куратором через мессенджеры. Переданная информация использовалась противником для нанесения ракетных ударов. 

Во время задержания у подозреваемого изъяли телефон, ему выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Задержанный агент РФ (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

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Дмитрий Гриниченко
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