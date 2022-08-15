В Одесской области медработник сдавал россиянам места дислокации ВСУ — фото

В Одесской области правоохранители задержали медработника, который сдавал места дислокации Вооруженных Сил Украины российским спецслужбам. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Один из сотрудников медицинского заведения в Одесской области получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, с июля 2022 года мужчина работал с представителем российских спецслужб.

Он собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВСУ, территориальной обороны и военной инфраструктуры региона с географическими координатами — общался с куратором через мессенджеры. Переданная информация использовалась противником для нанесения ракетных ударов.

Во время задержания у подозреваемого изъяли телефон, ему выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

28 июля СБУ заявила о разоблачении схемы продажи паспортов Украины, которые покупали российские диверсанты.

3 августа СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, обеспечивающей россиян информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

4 августа СБУ сообщила, что задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области. Им оказался местный таксист, который ждал "русский мир".

Читайте также: СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.