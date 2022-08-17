Россия атаковала ракетами базу отдыха в Одесской области, рядом повреждены и частные дома
Рано утром 17 августа страна-оккупант Российская Федерация нанесла ракетный удар по одной из баз отдыха в Одесской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет сайт горсовета Одессы.
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В результате попадания двух ракет "произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку", отметили военные.
По состоянию на 07:00 утра известно о троих раненых гражданских лицах.
В ОК "Юг" уточнили, что "спасательная операция продолжается, обстоятельства уточняются".
По словам нардепа Алексея Гончаренко, попадание – якобы в Белгород-Днестровском районе, причем "одну ракету сбили".
- 16 августа утром Россия потратила ракету, чтобы сделать яму на дороге в Славянске.
- Тем временем в РФ летчики пытаются скрыть участие в войне, пишет разведка.
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