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Россия атаковала ракетами базу отдыха в Одесской области, рядом повреждены и частные дома

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17.08.2022, 07:10
Россия атаковала ракетами базу отдыха в Одесской области, рядом повреждены и частные дома - Фото
Иллюстративное фото побережья Черного моря (скриншот)
дополнено

Рано утром 17 августа страна-оккупант Российская Федерация нанесла ракетный удар по одной из баз отдыха в Одесской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет сайт горсовета Одессы.

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В результате попадания двух ракет "произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку", отметили военные.

По состоянию на 07:00 утра известно о троих раненых гражданских лицах.

В ОК "Юг" уточнили, что "спасательная операция продолжается, обстоятельства уточняются".

По словам нардепа Алексея Гончаренко, попадание – якобы в Белгород-Днестровском районе, причем "одну ракету сбили".

Россия атаковала ракетами базу отдыха в Одесской области, рядом повреждены и частные дома

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Евгений Пилипенко
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война Одесса ракетный удар одесская область база отдыха
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