Журналисты показали видео из Чернобаевки Херсонской области, по которой регулярно била украинская армия, пока там находились российские оккупанты. Видео Богдана Пападина опубликовано на YouTube-канале Юрия Бутусова.

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На кадрах – Чернобаевка, усеянная разбитой российской военной техникой. Аэродром был базой российских оккупантов под Херсоном и испытал на себе многократные ракетные удары ВСУ. Именно здесь, по словам Бутусова, ударом ракет HIMARS был уничтожен в полном составе штаб 20-й мотострелковой дивизии вместе с командиром.

Россияне сосредотачивали в Чернобаевке большое количество техники, в том числе и вертолеты, и ВСУ регулярно наносили по ним удары с начала полномасштабного вторжения РФ.

После освобождения Чернобаевки советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину сказал, что "сериал "Чернобаевка" закрыт". По его словам, всего было около 34 "серий".

11 ноября войска Украины зашли в Херсон, который был оккупирован с марта 2022 года. Сейчас идет разминирование города и фильтрационные мероприятия.

По данным Генштаба, после освобождения украинскими силами ряда населенных пунктов Херсонской области оккупанты регулярно бьют по ним артиллерией, в том числе и по Чернобаевке.

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Оксана Житнюк

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