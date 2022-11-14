В сети появилось высококачественное дрон-видео разрушений Антоновского автомобильного моста через Днепр под освобожденным от российской оккупации Херсоном, а также кадры над "легендарным" селом Чернобаевка на северо-запад от областного центра. Ролики выложил в YouTube оператор БПЛА с никнеймом Roman Buhai (Maverick).

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Его коптер облетел весь мост – в кадре видно последствия того, как ВСУ "дырявили" его и разбивали баржевую переправу под ним ракетами из реактивных систем залпового огня, а затем и ствольной артиллерией, чтобы разрушить логистику оккупантов.

Показано, что осталось от моста после финального подрыва бегущими из Херсона россиянами.

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На другом видео коптер облетает территорию аэродрома под Чернобаевкой, который захватчики использовали как площадку "подскока" для воздушных атак вглубь Украины с юга.

По сосредоточению техники и живой силы россиян в этом месте неоднократно "отрабатывали" ракетно-артиллерийские войска ВСУ.

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Євген Пилипенко

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