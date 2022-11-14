UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Антоновский мост, переправа оккупантов и аэродром в Чернобаевке: подробные видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 13:52
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео
Ломаченко – Ортис. Где и во сколько можно посмотреть боксерский бой украинца и американца
Ломаченко – Ортис. Где и во сколько можно посмотреть боксерский бой украинца и американца

В сети появилось высококачественное дрон-видео разрушений Антоновского автомобильного моста через Днепр под освобожденным от российской оккупации Херсоном, а также кадры над "легендарным" селом Чернобаевка на северо-запад от областного центра. Ролики выложил в YouTube оператор БПЛА с никнеймом Roman Buhai (Maverick).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его коптер облетел весь мост – в кадре видно последствия того, как ВСУ "дырявили" его и разбивали баржевую переправу под ним ракетами из реактивных систем залпового огня, а затем и ствольной артиллерией, чтобы разрушить логистику оккупантов.

Показано, что осталось от моста после финального подрыва бегущими из Херсона россиянами. 

Читайте также: "Слезы радости, работать не могу". Реакции херсонцев на освобождение родного города

На другом видео коптер облетает территорию аэродрома под Чернобаевкой, который захватчики использовали как площадку "подскока" для воздушных атак вглубь Украины с юга.

По сосредоточению техники и живой силы россиян в этом месте неоднократно "отрабатывали" ракетно-артиллерийские войска ВСУ.

Читайте также: Кулеба о Херсоне: Всем в мире – что бы Россия ни говорила и ни делала, Украина победит

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон разрушения чернобаевка Антоновский мост южный фронт Maverick
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 