"Отключу микрофон". Разумков и Рабинович поспорили о языке: видео

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Глава партии Слуга народа Дмитрий потребовал от лидера ОПЗЖ соблюдать регламент и говорить на государственном языке, Рабинович захотел переводчика

На заседании подготовительной депутатской группы в Верховной Раде произошла перепалка между главой партии Слуга народа Дмитрием Разумковым и главой партии ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем.

Рабинович начал выступление на русском, избранный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко призвала его выступать на украинском, поскольку вступил в силу закон о государственном языке. Кроме того, так требует регламент Рады. Разумков, председательствующий на заседании, поддержал Геращенко и сослался на пункт регламента Верховной Рады, по которому языком выступлений должен быть государственный.

Позже Рабинович снова взял слово и заявил, что его избиратели говорят на русском языке, регламент касается только Верховной Рады, а "мы с вами еще не Верховная Рада". В ответ Разумков напомнил Рабиновичу, что тот еще действующий народный депутат: "Это мне можно использовать разные языки, а вам... давайте все-таки придерживаться регламента".

На это Рабинович предложил "по закону поставить здесь переводчика, и пусть он переводит".

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Теги: верховная рада, вадим рабинович, Ирина Геращенко, закон о языке, Дмитрий Разумков
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