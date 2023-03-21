Военные 3 отдельной штурмовой бригады показали видео работы на передовой под Бахмутом 1 механизированного батальона, снятое бойцами на камеру GoPro.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кадры сняты в момент боевой работы, там звучит много обсценной лексики.

На видео зафиксировано, как при поддержке артиллерии и дронов штурмовики провели успешную разведку боем. Двое воинов получили ранения.

По пути воины проходят мимо ликвидированных артобстрелом оккупантов и забирают трофейное оружие.

Приблизившись к вражеским позициям на расстояние нескольких метров, бойцы предложили вагнеровцам сдаться. Оккупанты отказались и были уничтожены вместе с блиндажом.

Во время операции бойцам удалось разведать местонахождение огневых точек оккупантов, подходы к их позициям и определить путь для следующей атаки.

19 марта появилось видео, как украинский Bayraktar TB-2 выдержал атаку российского истребителя.

Есть видео, в темное время суток, предположительно в ночь на 19 марта, как воины ВСУ нанесли удар чем-то тяжелым по месту сбора или ночевки российских оккупантов в пригороде Бахмута.

Читайте также: Донбасс. Воины ССО впервые показали работу дронов-камикадзе Switchblade 300 – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.