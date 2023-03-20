На донецком направлении военнослужащие Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины используют американские дроны-камикадзе Switchblade 300. Первое видео работы дронов опубликовано в соцсетях ССО.
"На донецком направлении операторы ССО Украины отправили в ад очередную партию оккупантов", – говорится в комментарии к видео.
Отмечается, что против операторов ССО оказались бессильны российские огневые средства – ПЗРК "Игла", два вида ПТУРов ("Корнет" и "Фагот"), дрон-пушки и СПГ.
Журналист Юрий Бутусов написал, что на видео впервые зафиксированы кадры работы украинских спецподразделений, оснащенных Switchblade 300.
"Как видно, камикадзе примеряются в связке з разведывательным дроном, который осуществляет целеуказание", – написал Бутусов.
СПРАВКА. Switchblade – тактический ударный беспилотный авиационный комплекс разработки американской компании AeroVironment, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Может быть классифицирован как "дрон-камикадзе" или "барражирующий боеприпас".
Switchblade достаточно мал, поэтому его можно носить в рюкзаке и запускать с различных наземных, морских и воздушных платформ.
Есть два варианта, отличающихся расстоянием поражения и типом боеголовки: Switchblade 300 и Switchblade 600.
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