На донецком направлении военнослужащие Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины используют американские дроны-камикадзе Switchblade 300. Первое видео работы дронов опубликовано в соцсетях ССО.

"На донецком направлении операторы ССО Украины отправили в ад очередную партию оккупантов", – говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что против операторов ССО оказались бессильны российские огневые средства – ПЗРК "Игла", два вида ПТУРов ("Корнет" и "Фагот"), дрон-пушки и СПГ.

Журналист Юрий Бутусов написал, что на видео впервые зафиксированы кадры работы украинских спецподразделений, оснащенных Switchblade 300.

"Как видно, камикадзе примеряются в связке з разведывательным дроном, который осуществляет целеуказание", – написал Бутусов.

СПРАВКА. Switchblade – тактический ударный беспилотный авиационный комплекс разработки американской компании AeroVironment, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Может быть классифицирован как "дрон-камикадзе" или "барражирующий боеприпас".

Switchblade достаточно мал, поэтому его можно носить в рюкзаке и запускать с различных наземных, морских и воздушных платформ.

Есть два варианта, отличающихся расстоянием поражения и типом боеголовки: Switchblade 300 и Switchblade 600.