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Разведка ССО вступила в бой с россиянами под Кременной: видео с камеры на каске оператора видео

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 13:45
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Силы специальных операций показали фрагмент боя в лесу своих операторов и российских оккупантов. В Telegram ССО утверждают, что огневой контакт произошел в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области. 

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При проведении разведки военные наткнулись на скопление сил противника и приняли решение принять бой.

"Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов", – добавили в описании к видео.

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Євген Пилипенко
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война ссо Кременная
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