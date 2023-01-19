Силы специальных операций показали фрагмент боя в лесу своих операторов и российских оккупантов. В Telegram ССО утверждают, что огневой контакт произошел в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области.
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При проведении разведки военные наткнулись на скопление сил противника и приняли решение принять бой.
"Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов", – добавили в описании к видео.
- Еще раз о пользе малых квадрокоптеров: вагнеровцы лезли штурмовать, их увидели и уничтожили.
- 13 января группа "Мадяра" навела HIMARS или MLRS на скопище россиян в Соледаре.
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