Силы специальных операций показали фрагмент боя в лесу своих операторов и российских оккупантов. В Telegram ССО утверждают, что огневой контакт произошел в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области.

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При проведении разведки военные наткнулись на скопление сил противника и приняли решение принять бой.

"Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов", – добавили в описании к видео.

Еще раз о пользе малых квадрокоптеров: вагнеровцы лезли штурмовать, их увидели и уничтожили.

13 января группа "Мадяра" навела HIMARS или MLRS на скопище россиян в Соледаре.

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Євген Пилипенко

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