Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он заявил, что план врага сломать нас не сработал – Украина сражается и делает это успешно.

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"Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни, гробов с врагами поедут назад в Россию", – заявил министр.

Резников сообщил, что ВСУ удержали линию обороны на востоке и враг был отброшен. Оккупанты уже потеряли шесть самолетов, два вертолета и пять танков.

Глава Минобороны уверяет: армия, пограничники и Нацгвардия держат оборону на всех направлениях, где враг пытается прорваться, и Украина его остановит.

Он сообщил, что сейчас Украина мобилизует международную поддержку. У главы ведомства уже были разговоры с министрами обороны Великобритании, Турции, Литвы и другими партнерами – Украина получит больше оружия и оборонной защиты.

Он призвал всех, кто готов держать оружие, вступать в ряды теробороны. Напомнил: процедура упрощена, нужен только паспорт. В первую очередь это касается Харькова, Киева, Запорожья, Херсона, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум, Житомира, Ровно, Луцка, Днепра, Донецкой и Луганской областей.

"Даем оружие патриотам, которые без сомнений готовы применить его против врага", – сказал министр.

Оксана Житнюк

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