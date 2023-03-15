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Россияне бегут и прячутся в елках, дроны Кракена прицельно бьют по ним вогами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 19:27
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Группа аэроразведки специального подразделения Kraken Главного управления разведки Минобороны прицельно сбрасывает с дронов осколочные боеприпасы на российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в Telegram спецподразделения Kraken.

На видео снято, как российские оккупанты перемещаются по местности, на них с дрона летят ВОГи, россияне убегают, пытаются спрятаться в посадке, некоторые стреляют, но бойцы Kraken не промахиваются.

Где и когда снято видео, не указано.

Смотрите также: Дрон-камикадзе влетел точно в блиндаж оккупантов, на Каховской ГЭС взорвали Муром-М: видео

Наталія Медведєва
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