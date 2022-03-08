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Россияне разбомбили городскую больницу Изюма: видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 15:37
Фото: Volodymyr Matsokin/Facebook
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Российские оккупанты уничтожили здание Центральной городской больницы Изюма в Харьковской области. Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.

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"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж", – прокомментировал он ужас от бомбежек города.

На фото и видео – приемное отделение больницы.

"Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли", – добавил заммэра.

Россияне разбомбили городскую больницу Изюма: видео и фото

Вчера Мацокин сравнил Изюм с Хатынью, селом в Беларуси, которое во Вторую мировую войну уничтожили захватчики: "Город полностью разрушен. Люди не могут получить даже гуманитарную помощь".

Власть и жители просят сделать для людей "зеленые" коридоры, чтобы выехать или получить помощь.

Читайте колонку: НАТО, ООН, ОБСЕ, Гаага. Оказалось, что все эти организации бессильны против грубой силы

Евгений Пилипенко
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