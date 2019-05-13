Российская семья просит в Украине политического убежища: видео

Украинские пограничники за незаконное пересечение границы задержали супружескую пару из России. Мужчина и женщина попросили политического убежища из-за преследований в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом - продажей автомобилей. Все это время его принуждал платить "дань" начальник одного из РУВД Москвы.

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В 2010 году, по словам россиянина, он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград со стороны представителей власти.

Также мужчина рассказал, что впоследствии он создал интернет-страницу, на которой выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался об аннексии Крыма и действиях РФ на международной арене.

Из-за это, по словам россиянина, в его адрес, а также в адрес членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

В связи с этим они приняли решение вместе с женой незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища.

Продолжаются проверочные мероприятия, отметили в ГПСУ.

Недавно Украина предоставила политическое убежище оппозиционному российскому политику, одному из организаторов Русских маршей, а также движения "Артподготовка" Ивану Белецкому.