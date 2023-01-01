Российские террористы как были в прошедшем году ничтожествами, такими и остались в 2023 году, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский подчеркнул, что чувство единства и взаимной надежности резко контрастирует со страхом, который воцарился в России.

"Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты и все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А с ними разве что их страх", – сказал он.

Президент поблагодарил тех, кто защитил вчера украинцев от налетов "шахедов", и отметил важность того, как украинцы в новогоднюю ночь наращивали внутреннюю энергию – благодарили воинов, своих близких и желали друг другу скорейшей победы.

Смотрите также: "2022 год ранил нас в сердце". Обращение Зеленского к украинцам в новогоднюю ночь – видео

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.