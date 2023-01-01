UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские террористы и раньше были ничтожествами и остались ими в 2023 году – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 20:16
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Российские террористы как были в прошедшем году ничтожествами, такими и остались в 2023 году, сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский подчеркнул, что чувство единства и взаимной надежности резко контрастирует со страхом, который воцарился в России.

"Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты и все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А с ними разве что их страх", – сказал он.

Президент поблагодарил тех, кто защитил вчера украинцев от налетов "шахедов", и отметил важность того, как украинцы в новогоднюю ночь наращивали внутреннюю энергию – благодарили воинов, своих близких и желали друг другу скорейшей победы. 

Смотрите также: "2022 год ранил нас в сердце". Обращение Зеленского к украинцам в новогоднюю ночь – видео

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский видеообращение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 