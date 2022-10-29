В Донецкой области российские оккупанты жалуются, что им приходится воевать с автоматами против танков. Перехват соответствующего разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Военный РФ рассказал родственникам об отсутствии воды, еды и алкоголизме командиров.

"У нас нету воды, ничего нету... Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу потому, что нечем", – жалуется оккупант.

Его спросили, получится ли их вернуть.

"Мы пытались уже сами уйти, у нас не получилось, нас поймали просто", – ответил он.

По словам оккупанта, он находится в Донецкой области.

"В ж*пе короче вообще, в ж*пе мы. С автоматами против танков, это вообще безумие. Наш этот... Командиры все в г**но пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все, блин", – рассказывает российский военный.

Он попросил своих собеседниц никому не передавать его рассказ.

"Ни в коем случае, потому что уже были случаи, когда рассказывали, и их просто забирали в тюрьму", – говорит оккупант.

Российский военный описал ситуацию на фронте на направлении, где он воюет.

"Страшно, страшно капец. Ну а что делать... Было у одного отряда 100 человек, выжило только двое, вышло оттуда, из вот этой жести. Завтра, скорее всего, мы будем уходить уже налегке. Ведите нас куда хотите, потому что такая... сплошное бл*дство происходит, вообще ужас какой. Воюй как хочешь. 20 человек против 2000", – рассказал россиянин.

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Наталія Медведєва

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