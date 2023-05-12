Полицейский экипаж "Белый ангел" совместно с бойцами Вооруженных Сил Украины эвакуировали из фронтового поселка Хромово Бахмутского района девятилетнего мальчика, его родителей и еще шестерых взрослых. В настоящее время в населенном пункте не осталось ни одного ребенка, сообщили в Нацполиции.
Правоохранители отметили, что совместно с военными спланировали спецоперацию по спасению гражданских, к каким долгое время невозможно было добраться из-за плотных вражеских обстрелов и близости к линии фронта.
"Рискуя жизнью, эвакуационные экипажи вывезли из-под огня 9-летнего Матвея с родителями и еще шестерых взрослых. Спецоперация проходила ночью. Военные на спецтранспорте забирали людей из подвалов и в оговоренной локации передавали полицейским, которые вывозили их в безопасное место", – проинформировали в НП.
Как отметили в полиции, все спасенные находятся в безопасном месте. Люди рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют.
"Дом Матвея оккупанты также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходил во двор, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. С собой семья забрала домашних любимцев – кошку Соньку с тремя котятами", – добавили правоохранители.
По данным полицейских, в Хромово не осталось ни одного ребенка.
- 19 марта 2023 года военная администрация города Часов Яр, расположенного неподалеку от Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.
- 27 апреля военные опубликовали видео с фрагментами боев за контроль над трассой из Часового Яра через Хромово на Бахмут.
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