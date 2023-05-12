Полицейский экипаж "Белый ангел" совместно с бойцами Вооруженных Сил Украины эвакуировали из фронтового поселка Хромово Бахмутского района девятилетнего мальчика, его родителей и еще шестерых взрослых. В настоящее время в населенном пункте не осталось ни одного ребенка, сообщили в Нацполиции.

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Правоохранители отметили, что совместно с военными спланировали спецоперацию по спасению гражданских, к каким долгое время невозможно было добраться из-за плотных вражеских обстрелов и близости к линии фронта.

"Рискуя жизнью, эвакуационные экипажи вывезли из-под огня 9-летнего Матвея с родителями и еще шестерых взрослых. Спецоперация проходила ночью. Военные на спецтранспорте забирали людей из подвалов и в оговоренной локации передавали полицейским, которые вывозили их в безопасное место", – проинформировали в НП.

Как отметили в полиции, все спасенные находятся в безопасном месте. Люди рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют.

"Дом Матвея оккупанты также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходил во двор, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. С собой семья забрала домашних любимцев – кошку Соньку с тремя котятами", – добавили правоохранители.

По данным полицейских, в Хромово не осталось ни одного ребенка.

19 марта 2023 года военная администрация города Часов Яр, расположенного неподалеку от Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.

27 апреля военные опубликовали видео с фрагментами боев за контроль над трассой из Часового Яра через Хромово на Бахмут.

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