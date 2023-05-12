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Из фронтового поселка под Бахмутом вывезли последнего ребенка. И кошку с котятами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 15:20
Источник: Нацполиция
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Полицейский экипаж "Белый ангел" совместно с бойцами Вооруженных Сил Украины эвакуировали из фронтового поселка Хромово Бахмутского района девятилетнего мальчика, его родителей и еще шестерых взрослых. В настоящее время в населенном пункте не осталось ни одного ребенка, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители отметили, что совместно с военными спланировали спецоперацию по спасению гражданских, к каким долгое время невозможно было добраться из-за плотных вражеских обстрелов и близости к линии фронта.

"Рискуя жизнью, эвакуационные экипажи вывезли из-под огня 9-летнего Матвея с родителями и еще шестерых взрослых. Спецоперация проходила ночью. Военные на спецтранспорте забирали людей из подвалов и в оговоренной локации передавали полицейским, которые вывозили их в безопасное место", – проинформировали в НП.

Как отметили в полиции, все спасенные находятся в безопасном месте. Люди рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют.

"Дом Матвея оккупанты также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходил во двор, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. С собой семья забрала домашних любимцев – кошку Соньку с тремя котятами", – добавили правоохранители.

По данным полицейских, в Хромово не осталось ни одного ребенка.

  • 19 марта 2023 года военная администрация города Часов Яр, расположенного неподалеку от Бахмута, заявила, что закончила эвакуацию всех детей из города.
  • 27 апреля военные опубликовали видео с фрагментами боев за контроль над трассой из Часового Яра через Хромово на Бахмут.

Читайте также: В Украине детей будут принудительно эвакуировать из зон боевых действий – Кабмин

Олег Васькив
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