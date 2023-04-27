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Кадры штурма позиций россиян около "дороги жизни" на Бахмут – видео батальона Стугна, 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 11:39
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
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Добровольческое формирование "Батальон Стугна" в составе теробороны ВСУ опубликовало видео с фрагментами боев за контроль над трассой из Часова Яра через Хромовое на Бахмут – последней асфальтированной "дорогой жизни" в осажденный российскими оккупантами город.

Бойцы подразделения штурмуют позиции врага в системе траншей возле Хромового.

На видео присутствует ненормативная лексика и кадры насилия на фронте, которые, однако, частично заретушированы.

Также бои за "дорогу жизни" показаны в Telegram-канале 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Смотрите видео: Как выглядела в конце марта 2023 года "дорога жизни" на Бахмут через Хромовое

Из-за наличия в роликах "Азова" и других боевых формирований жестких боевых моментов их нельзя распространить в YouTube, Facebook и других подобных платформах: такой контент блокируется. Поэтому смотреть можно только здесь.

Рота аэроразведки "Рарог" 24 ОМБр показала сверху, как выглядел штурм "азовцев".

Смотрите видео: Авиация ВСУ разнесла склад и расположение РФ в Бахмуте. Россияне жалуются на JDAM

Євген Пилипенко
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