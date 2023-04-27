Добровольческое формирование "Батальон Стугна" в составе теробороны ВСУ опубликовало видео с фрагментами боев за контроль над трассой из Часова Яра через Хромовое на Бахмут – последней асфальтированной "дорогой жизни" в осажденный российскими оккупантами город.

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Бойцы подразделения штурмуют позиции врага в системе траншей возле Хромового.

На видео присутствует ненормативная лексика и кадры насилия на фронте, которые, однако, частично заретушированы.

Также бои за "дорогу жизни" показаны в Telegram-канале 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Смотрите видео: Как выглядела в конце марта 2023 года "дорога жизни" на Бахмут через Хромовое

Из-за наличия в роликах "Азова" и других боевых формирований жестких боевых моментов их нельзя распространить в YouTube, Facebook и других подобных платформах: такой контент блокируется. Поэтому смотреть можно только здесь.

Рота аэроразведки "Рарог" 24 ОМБр показала сверху, как выглядел штурм "азовцев".

26 апреля 2023 года командующий ССО Хоренко посетил Бахмут с группами спецназа.

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Євген Пилипенко

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