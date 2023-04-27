Добровольческое формирование "Батальон Стугна" в составе теробороны ВСУ опубликовало видео с фрагментами боев за контроль над трассой из Часова Яра через Хромовое на Бахмут – последней асфальтированной "дорогой жизни" в осажденный российскими оккупантами город.
Бойцы подразделения штурмуют позиции врага в системе траншей возле Хромового.
На видео присутствует ненормативная лексика и кадры насилия на фронте, которые, однако, частично заретушированы.
Также бои за "дорогу жизни" показаны в Telegram-канале 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.
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Рота аэроразведки "Рарог" 24 ОМБр показала сверху, как выглядел штурм "азовцев".
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