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В Украине детей будут принудительно эвакуировать из зон боевых действий – Кабмин

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 17:09
В Украине детей будут принудительно эвакуировать из зон боевых действий – Кабмин - Фото
Фото: UNICEF

Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательная эвакуация будет производиться в сопровождении одного из родителей или опекуна или другого законного представителя.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, такое решение должно "побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей".

По данным Кабмина, под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

  • 3 февраля 2023 года В Изюме семеро подростков подорвались на мине. Все ранены.
  • 6 февраля оккупанты ударили артиллерией по гражданскому авто в Херсонской области, в результате чего погиб ребенок.
  • 27 февраля появилась информация о том, что Польша вместе с Еврокомиссией запускают совместную инициативу по розыску украинских детей, похищенных и вывезенных оккупантами на территорию РФ.

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Мілана Головань
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