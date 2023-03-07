В Украине детей будут принудительно эвакуировать из зон боевых действий – Кабмин

Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательная эвакуация будет производиться в сопровождении одного из родителей или опекуна или другого законного представителя.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, такое решение должно "побудить родителей более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей".

По данным Кабмина, под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

3 февраля 2023 года В Изюме семеро подростков подорвались на мине. Все ранены.

6 февраля оккупанты ударили артиллерией по гражданскому авто в Херсонской области, в результате чего погиб ребенок.

27 февраля появилась информация о том, что Польша вместе с Еврокомиссией запускают совместную инициативу по розыску украинских детей, похищенных и вывезенных оккупантами на территорию РФ.

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Мілана Головань

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