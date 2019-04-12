С оркестром: Порошенко прибыл в Париж к Макрону - видео

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Автомобиль президента под музыку оркестра подъехал к Елисейскому дворцу

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Президент Украины Петр Порошенко приехал в Париж для встречи с французским коллегой Эманюэлем Макроном.

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До этого встречу с французским президентом провел кандидат на пост главы Украины Владимир Зеленский. После закрытой встречи он рассказал журналистам, что говорил с Макроном "о жизни, о главном".

Ранее сегодня Порошенко встретился также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время совместной пресс-конференции она объяснила, почему позвала на сегодняшнюю встречу в Берлине действующего президента Украины.

Видео: RFI

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Теги: Петр Порошенко, эмманюэль макрон
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