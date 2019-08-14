Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Речь идет о 150 ПТРК и более 800 ракетах к ним

Саудовская Аравия закупила у Украины 150 противотанковых ракетных комплексов и более 800 ракет к ним на сумму $51 млн. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на открытые данные. 

Продукция реализовывалась через госпредприятие Прогресс, входящее в состав Укрспецэкспорта. 

Через порт в Николаеве в мае было отправлено: 

3 мая 2019:

- переносной противотанковый комплекс "Скиф" (с тепловизором Eye-LR-S Aselsan) - 30 единиц
- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета Р-2ОФ (калибр 130 мм, осколочно-фугасная) - 300 единиц
- ракета ЖК-2 И (калибр 130 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 200 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

17 мая 2019-го года:

- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц
- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 300 единиц
- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

Как сообщает портал, в прошлом году Саудовская Аравия приобрела 900 ракет и ПТРК украинского производства на общую сумму $57,8 млн. 

  • ПТРК "Корсар" может использоваться со станка и без него, когда стрельба ведется с бруствера или плеча. Наведение ракеты осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы ракетой РК-3, которой оснащается "Корсар", составляет 2 500 метров.
  • ПТРК "Скиф" - это экспортное название противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", поставляемой для украинской армии. Этот ПТРК установлен на пусковой установке в виде треноги. Дальность работы этого комплекса - 5 000 метров.
  • 9 августа Укроборонпром взялся за модернизацию патрульных катеров типа Island.
Отправить:
Распечатать:
Теги: саудовская аравия, птрк скиф, птрк корсар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео
Экономика США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая
Рушим устои: как технологии меняют рынок недвижимости
Мнение Рушим устои: как технологии меняют рынок недвижимости
Суд постановил взыскать с АЗС Shell многомиллионный штраф
ТЭК Суд постановил взыскать с АЗС Shell многомиллионный штраф
Популярное
фото/видео
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото 10:05
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео 09:29
Советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы: видео
Советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы: видео 09:28
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 