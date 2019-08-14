Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео

Саудовская Аравия закупила у Украины 150 противотанковых ракетных комплексов и более 800 ракет к ним на сумму $51 млн. Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на открытые данные.

Продукция реализовывалась через госпредприятие Прогресс, входящее в состав Укрспецэкспорта.

Через порт в Николаеве в мае было отправлено:

3 мая 2019:

- переносной противотанковый комплекс "Скиф" (с тепловизором Eye-LR-S Aselsan) - 30 единиц

- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц

- ракета Р-2ОФ (калибр 130 мм, осколочно-фугасная) - 300 единиц

- ракета ЖК-2 И (калибр 130 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 200 единиц

- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

17 мая 2019-го года:

- легкий переносной противотанковый комплекс "Корсар" - 60 единиц

- ракета ЖК-3ОФ (калибр 107 мм, осколочно-фугасной) - 300 единиц

- ракета ЖК-3 И (калибр 107 мм, инертная для тренировок) - 10 единиц

Как сообщает портал, в прошлом году Саудовская Аравия приобрела 900 ракет и ПТРК украинского производства на общую сумму $57,8 млн.