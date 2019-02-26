Савченко рассказала, как хотела в шутку взорвать Раду: видео

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Депутат спрогнозировала, что выйдет на свободу после президентских выборов

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Подозреваемая в подготовке теракта народный депутат Надежда Савченко заявила, что взорвать Верховную Раду было ее "обыкновенным шуточным желанием". Об этом Савченко сказала в зале суда в комментарии журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона, хотела ли она "взорвать пол-Киева", Савченко ответила: "Хотела ли я? Как каждый здравомыслящий нормальный человек у меня появляются обыкновенные шуточные желания, острые, саркастические. Да, я хотела, но хотеть и сделать - не одно и то же. Но не пол-Киева, мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят все люди на кухнях", - заявила Савченко.

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Также Савченко заявила, что она не является агентом ФСБ и не будет агентом СБУ, так как "не поддается вербовке".

Депутат спрогнозировала, что выйдет на свободу после президентских выборов.

Дело Савченко и бывшего руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.

Их подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

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Теги: теракт, Надежда Савченко, видео, рада, Дмитрий Гордон
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