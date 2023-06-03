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СБУ "отминусовали" четыре ЗРК оккупантов и другую технику — видео работы дронов видео

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 15:20
Видео: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности Украины опубликовали видео работы дронов по целям российских оккупантов. Бойцы уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса россиян, в частности, БУК-М1 и ТОР-2М, и другую технику.

В СБУ сообщили, что один из ТОРов пытался сбить украинский дрон-камикадзе, однако ему это не удалось.

"Пилот сохранил дрон – в ручном режиме отвел от ракеты, а затем "захватил" цель и догнал вражеский ЗРК, который хотел сбежать", – говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы подразделения отработали по трем российским САУ "Нона", трем БПМ, двум танкам, станции РЭБ и фортификационным сооружениям оккупантов.

Также в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ скорректировали огонь и уничтожили еще 84 единицы вражеского вооружения, среди которых семь танков, шесть "Градов" и шесть САУ, 11 орудий, 21 бронемашину и другую технику.

  • 2 июня 2023 года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что российского диктатора Путина до сих пор обманывают о якобы уничтожении ЗРК Patriot в Киеве.

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Милана Головань
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