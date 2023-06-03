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СБУ "відмінусувала" чотири ЗРК окупантів та іншу техніку — відео роботи дронів видео

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 15:20
Відео: СБУ
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Контррозвідники Служби безпеки України опублікували відео роботи дронів по цілях російських окупантів. Бійці знищили чотири зенітно-ракетних комплекси росіян, зокрема Бук-М1 та Тор-М2, а також іншу техніку.

У СБУ повідомили, що один із Торів намагався збити український дрон-камікадзе, проте йому це не вдалося.

"Пілот зберіг дрон – у ручному режимі відвів від ракети, а потім "захопив" ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти", – йдеться у повідомленні.

Крім того, бійці підрозділу відпрацювали по трьох російських САУ "Нона", трьох БМП, двох танках, станції РЕБ та фортифікаційним спорудам окупантів.

Також в співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння, серед якого: сім танків, шість "Градів" і шість САУ, 11 гармат, 21 бронемашина та інша техніка.

  • 2 червня 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що російського диктатора Путіна досі дурять про нібито знищення ЗРК Patriot у Києві.

Читайте також: Втрати Росії: Знищено 560 окупантів, 15 крилатих ракет та 54 одиниці техніки за добу

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
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